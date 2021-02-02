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Ryan Donk ikinci golünü attı

Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Başakşehir maçında attığı golle bu sezon Süper Lig’de ikinci kez rakip fileleri havalandırdı.

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Başakşehir maçında attığı golle bu sezon Süper Lig'de ikinci kez rakip fileleri havalandırdı.


Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, takımının ikinci golünü kaydetti. Müsabakanın 64. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Donk, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 34 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde Denizlispor maçında da 1 gol kaydetmişti.


Mücadeleye 11'de başlayan Hollandalı futbolcu, 90 dakika sahada kaldı.

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