İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ryan Donk'un acı günü

Galatasaray’ın Hollandalı oyuncusu Ryan Donk, babaannesinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Donk, babaannesinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.


Sarı-kırmızılı kulüpte Ryan Donk'un acı günü.. 34 yaşındaki futbolcu, babaannesini korona virüs nedeniyle kaybettiğini açıkladı. Donk, Instagram hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Harika bir büyük annemiz vardı. Bu korkunç hastalık, onu bizden çok erken ayırdı ama onun bizi her zaman göreceğini biliyorum. Bedenen yanımızda olmasan da sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaksın. Seninle hep gurur duyacağız" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.