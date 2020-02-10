Saadet zinciriyle dolandırılan İranlılardan emniyet güçlerine teşekkür

‘Kozmik enerji' şirketinin hisselerinden kar payı vermek vaadiyle kurdukları saadet zinciri aracılığıyla dolandırılan İranlılar, adliye önünde basın açıklaması yaparak emniyet güçlerine ve adli makamlara teşekkür etti.

İstanbul'da kurdukları ‘kozmik enerji' şirketinin hisselerinden kar payı vermek vaadiyle saadet zinciri oluşturarak binlerce kişiyi dolandırdıkları iddia edilen çetenin 8 üyesi 4 Şubat'ta Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekiplerince gözaltına alınmış, daha sonra sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Çetenin firari üyelerine yönelik süren çalışmalar kapsamında Türkiye, Ukrayna ve Malezya sorumlusu oldukları iddia edilen karı koca iki şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekiplerince yapılan operasyonda Zekeriyaköy'deki bir villada yakalanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önüne gelen İranlılar, yaptıkları basın açıklamasıyla emniyet güçlerine ve adli makamlara teşekkür etti.

Grup adına açıklamalarda bulunan mağdur Davut İsfahani, 1 milyon dolar dolandırıldığını beyan ederek, “İran'da binlerce insan var, mağdur durumda. Çok güzel konuşuyorlar, projelerini anlatıyorlar. Size aylık para vereceğiz. Mesela ‘100 bin dolar vereceksin biz sana ayda 10 bin dolar vereceğiz' diyorlar. Bir iki ay verdikten sonra telefonu kapatıp ortadan kayboluyorlar. Benim gibi binlerce insan var. Bunlardan ikisi İstanbul Villaları'nda yakalandılar. Savcılığa ifade verdim. Bugün teşekkür etmeye geldim. Savcılara, emniyet müdürlerine çok teşekkür ediyorum” diye belirtti.

Bir diğer mağdur Naz Salehi ise, “Bir yıl önce bu işe katıldım. Bize dediler ki birçok büyük bir şirket var. Petrol işi falan yapıyor. ‘Her bin dolarda size 100 dolar vereceğiz' dediler. 7 bin dolar verdiğim günden beri hiç para almadım. Benim arkadaşlarım da mağdur. Türkiye Cumhuriyeti ve İran Devletinden de yardım istiyoruz. Bunlara en ağır cezayı versinler. Bunlar insanların hayalleriyle, ümitleriyle oynadılar. İsviçre'den, İran'dan, Amerika'dan, Dubai'den şikayetçiler var. Herkesi dolandırmışlar. Dışarıda olanlar var. Onların da tutuklanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

İstanbul'da yaşadığını kaydeden mağdur Fatemeh Ghamari, “Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum. Bunların enerji şirketiyle tanıştım. Eşimle birlikte 6 bin dolar verdik. Bir iki ay önce komisyonumuzu verdik. Sonra nakit para yok dediler. Biraz süre istediler. Yalanmış, paraları kaçırmak için oyalamışlar. En büyük patronlarından ikisi yakalanmış, çok teşekkür ediyoruz. Binlerce insana daha iyi bir hayat ümidi verdiler ama tüm ümidimizi kaybettik” diye konuştu.

Öte yandan gözaltına alınan iki şüphelinin savcılıktaki işlemleri devam ederken, kaçan 3 şüpheliye ilişkin ise yakalama çalışmaları sürdürülüyor.