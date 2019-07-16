Saadetdere'de metrobüs yangını

Esenyurt'ta Beylikdüzü istikametine seyir halinde olan bir metrobüsün motor kısmında yangın meydana geldi. Görevliler tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, metrobüs yolunda trafik oluştu, vatandaşlar yürüyerek durağa ulaşmak zorunda kaldılar.

Yangın, 15:20 sıralarında Saadetdere Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beylikdüzü istikametine devam eden metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı dumanlar çıkmaya başladı. Dumanı fark eden yolcular metrobüs sürücüsüne haber verdiler. Aracın motor kısmında çıkan yangına metrobüs görevlilerince müdahale edildi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri de soğutma işlemi yaparken, metrobüs yolunda yoğun trafik oluştu. Kısa süre sonra yanan metrobüs görevlilerce çekilerek yol tekrar açıldı. Yoğunluk sırasında bazı vatandaşların durağa yürüyerek gittikleri görüldü.