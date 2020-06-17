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Sabah saatlerinde E-5 Karayolu ile metrobüs duraklarında araç ve vatandaş yoğunluğu yaşanıyor

1 Haziran’dan itibaren başlayan “Yeni Normalleşme” dönemi ile birlikte İstanbul duruma alışmaya çalışıyor.

1 Haziran'dan itibaren başlayan “Yeni Normalleşme” dönemi ile birlikte İstanbul duruma alışmaya çalışıyor. Trafik yoğunluğu etkisini göstermeye devam ediyor.


1 Haziran'dan itibaren başlayan “Yeni Normalleşme” döneminin üçüncü haftası devam ediyor. Sabah saatlerinde mesailerine başlamak için evlerinden çıkan vatandaşların metrobüs duraklarında kalabalık oluşturdukları görüldü.


Vatandaşlardan bazılarının maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri bazılarının da dikkat etmedikleri görüldü. E-5 Karayolu ve metrobüs duraklarında araç ve vatandaş hareketliliği yaşandı.

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