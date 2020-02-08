Sabahat Akkiraz 50'inci sanat yılını Kadıköy'de kutladı

Türk halk müziğinin en güçlü seslerinden biri olan Sabahat Akkiraz, 50'inci sanat yılını Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi(CKM)'de düzenlenen konserle kutladı.

İlk 45'lik plağını 1970 yılında henüz 12 yaşındayken çıkaran, 50 yıla 30 albüm, yüzlerce eser, konser ve festival sığdıran Sabahat Akkiraz'a, müzik yolculuğunda yanında yer alan müzisyen dostları eşlik etti. Geceye Tuncay Balcı, Eren Demir ve Ali Kazım Akdağ da konuk sanatçı olarak katıldı. Salonu dolduran kalabalığa müzik hayatı boyunca kendisini yalnız bırakmadıkları için teşekkür eden Akkiraz, ‘Türküler Anadolu'dur. Anadolu'nun yaşanmışlıklarıdır, acılarıdır, sevdalarıdır. Ben bu duyguları türkülerle aktarıyorum, aracıyım. Gençler olduğu sürece türküler yaşamaya devam edecek' diye konuştu. Etkinliğe ev sahipliği yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ise ‘Sabahat Akkiraz hem kök hem filizdir. Anadolu'nun bütün seslerini arşa çıkaran bir köktür. O avazı dünya dünya gezdirip Kadıköy'de Caddebostan'a taşıyan bir filizdir' ifadelerini kullandı. Sanatçı konserin sonunda uzun süre ayakta alkışlandı.