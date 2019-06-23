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Sabancı ailesi oyunu kullandı

İş dünyasının önemli ismi Şevket Sabancı, eşi Zerrin Sabancı ve Özcan Sabancı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oylarını Üsküdar’da kullandı.

İş dünyasının önemli ismi Şevket Sabancı, eşi Zerrin Sabancı ve Özcan Sabancı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oylarını Üsküdar'da kullandı.


Sabancı Topluluğunun yurt dışı temsilcisi olarak yıllarca iş dünyasında olan Şevket Sabancı, eşi Zerrin Sabancı ve Sabancı ailesine mensup Özcan Sabancı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için saat 08.30'da Üsküdar'da bulunan Kandilli İlkokuluna geldi. Aile üyeleri 2233 nolu sandıkta oylarını kullandı. Oyunu kullanan Özcan Sabancı, seçimin İstanbul için hayırlı olmasını dileyerek okuldan ayrıldı.

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