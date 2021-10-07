Sabancı Üniversitesi Altunizade Dijital Kampüs'ünde eğitim başladı

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Sahip olduğu teknolojik altyapıyla dünyada az sayıda örneği bulunan ve Türkiye'de bir ilk olan Dijital Kampüsümüz ile Sabancı Üniversitesi, tüm iş dünyasına daha yakın olacak. Ancak birlikte çalışır, birlikte geliştirirsek bu dünyada birçok soruna birlikte cevap bulabiliriz diye düşünüyorum. Ben akademi, iş dünyası,kamu başarı üçgenine çok inanıyorum” dedi.

Sabancı Üniversitesi, eğitim teknolojileri açısından dünyada az sayıda örneği bulunan bir alt yapı yatırımıyla İstanbul Altunizade'deki Dijital Kampüs'ünün açılışını gerçekleştirdi. Yeni kampüsünde, iş dünyasının ihtiyaçlarını yakından takip ederek oluşturduğu yüksek lisans programlarında, tüm Türkiye'den iş insanları ve profesyonelleri ağırlayacak olan Sabancı Üniversitesi, öğrencilerine, eğitim alanında Türkiye'de ilk olarak kullanılan Hyflex teknolojisi sayesinde, birebir ya da sınıftaymış hissi oluşturan bir dijital ortamla bulundukları yerden eğitim verebilecek. Dijital Kampüs, öğrencilerin iş dünyası temsilcileri ile buluşabileceği, projeler üretebileceği ve geliştirebileceği bir altyapıya ev sahipliği yapacak.

Sabancı Üniversitesi'nin dijital alanda yürüttüğü tüm çalışmaların odak noktası olacak şekilde kurgulanan Dijital Kampüs'ün açılışına, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici katıldı. Açılışta, onur konuşmacıları olarak Amazon'un Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı (CTO) Werner Vogels ile İsviçre Lozan Federal Teknoloji Enstitüsü (EPFL) Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Pierre Dillenbourg online olarak yer aldı.

Güler Sabancı: “Amerika'nın IVY Ligi'ne baktığınızda da, bu tip dijital kampüs örnekleri çok az görünüyor. Bu kampüsümüzle böyle bir lige de girmiş oluyoruz.”

Açılışta konuşan Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Böylesine yenilikçi ve donanımlı bir kampüsü hayata geçirmekten dolayı Üniversite adına gurur duyduğumu belirterek başlamak istiyorum. Bu projeye pandemiden önce başlamıştık. Proje daha başındaydı ve pandemiyle beraber tamamen yenilendi. Çok daha hızlı hayatımıza giren ve artık vazgeçilmez olan ‘hyflex' (yüksek esneklik) çalışma metodunu yansıtan ve metodunun gerektirdiği tüm dijital altyapıyı gerçekleştirdiğimiz Altunizade Dijital Kampüs'ü hayata geçirdik” dedi.

Sabancı DX'in de Altunizade'de aynı kampüs içinde yer aldığını vurgulayan Sabancı, şöyle konuştu: “4 sene önce açılan Sabancı DX, Sabancı Holding'in dijital dönüşümünün liderliğini yapan bir şirket. Sabancı DX ile Sabancı Üniversitesi Dijital Kampüs'ün aynı yerde birbirine komşu olması, bir tesadüf değil; bilinçli bir karar. Eminim ki burada Sabancı Üniversitesi bu kampüs ile Sabancı DX dahil tüm iş dünyasına daha yakın olacak.

Ancak birlikte çalışır, birlikte geliştirirsek bu dünyada birçok soruna birlikte cevap bulabiliriz diye düşünüyorum. Ben başarı üçgenine çok inanıyorum. Bu da bunun en iyi örneklerinden birini gerçekleştirecek diye düşünüyorum. Ülke için, ülkenin yüksek öğrenimi, eğitimi için, bugüne dek hep iyi örnekler hayata geçirdik. Bu da ülkemiz için yeni ve ilktir. Bu kampüsün dünyada da örneği az, iş birliğimiz olan Columbia Üniversitesi gibi. Amerika'nın IVY Ligi'ne baktığınızda, bu tip bir dijital kampüs örnekleri de çok az görünüyor. Dolayısıyla bu kampüsümüzle böyle bir lige de girmiş oluyoruz”

Leblebici: “Üniversite-sanayi iş birliğinde buluşma noktası olacak”

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici ise konuşmasında, dijital teknolojilerin eğitim ve bilimsel araştırma dünyasına yönelik uygulamalarının hayata geçirileceği, Türkiye'de ilk ve tek olan Dijital Kampüs binasını hizmete açmanın gurur verici olduğunu söyleyerek, “Sabancı Üniversitesi olarak her zaman yeniliklere öncülük yapıyor olmamızın getirdiği özgüvenle, bu ortamın eğitim ve iş dünyasına çok değerli katkılar sağlayacağından eminiz” dedi.

“Kuruluşumuzdan bu yana bize yol göstermekte olan ‘birlikte oluşturmak ve geliştirmek' ilkesinin ışığında, en yeni dijital eğitim teknolojilerinin geliştirileceği ve uygulanacağı yer olan bu kampüsün, geleceğin üniversite ortamının şekillendirilmesinde öncü bir rol oynayacağına inanıyoruz” şeklinde konuşan Leblebici, şöyle devam etti: “Bugün Tuzla ana kampüsümüzde bulunan 70'in üzerinde sınıf ve amfi, dijital teknolojilerin sağladığı tüm avantajları öğrencilerimize sunacak şekilde donatılmış bulunuyor. İçinde bulunduğumuz Altunizade Dijital Kampüs binası ise bu deneyimi bir adım daha ileriye taşımayı hedefleyen, hyflex gibi yeni geliştirilmekte olan teknolojilerin eğitim alanındaki kullanımını bir üst düzeye çıkaran, gerçek anlamda bir laboratuvar ortamıdır. Sabancı Üniversitesi olarak, en güçlü ve iddialı olduğumuz alanlardan olan dijital teknolojiler ve bilgisayar bilimlerini, eğitim alanındaki köklü deneyimimizle birleştirerek, bu alanda öncülük yapacağımıza inanıyoruz. Dijital Kampüs, bize aynı zamanda sanayi partnerlerimizle de birlikte çalışmak ve yeni uygulamalar geliştirmek için ideal bir ortam sağlayacak, üniversite-sanayi iş birliğini daha da güçlendirecek bir buluşma noktası olacaktır.”

Werner Vogels: “Dijital öğrenme çağı başladı”

“Öğrencilerin öğrenmesini ve deneyimlerini geliştirmek için teknolojideki gelişmeler” başlıklı konuşmasında, dijital öğrenme çağının başladığını söyleyen Amazon CTO'su Werner Vogels, “Dijital teknolojilerdeki gelişmeler öğrencilere geçmişte hiç olmadığı kadar çeşitli öğrenme fırsatları sunuyor. Sabancı Üniversitesi'nin Dijital Kampüsü de önümüzdeki yıllarda kurumlarımızı ve yaşamlarımızı şekillendirecek değişimin, önemli itici güçleri olarak gördüğüm çeşitli trendlerin aslında bir birikimi olacak” dedi. Konuşmasında, eğitimde yapay zeka kullanımına da değinen Vogels, “Yapay zekayı ödev ya da sınav okuma konusunda, takviye edici bir araç olarak düşündüğünüzde, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin daha verimli çalışarak yorgunluktan kurtulduğunu göreceksiniz” diye konuştu. Vogels, şöyle devam etti: “Ödevlerle ve derslerle ilgili olarak toplanan verileri kullanarak, öğrencilerin ne noktada akışı takip edebildiğini, nerelerde geride kaldığını analiz etmenin mümkün olabileceğini düşünün. Örneğin yapay zekayı ve makine öğrenmesini kullanarak öğrencilerin ilerlemelerini izlemeyi sağlayan ve sorunlu durumlara karşı öğretmenleri ve idarecileri otomatik olarak uyaran ve erken müdahaleye destek olan bir sisteme ne dersiniz? İnanıyorum ki teknolojide yeni bir çağa girerken, Sabancı Üniversitesi Dijital Kampüs'te yapılacak olan inovasyonlar eğitimi, sanayiyi ve toplumu geliştirmede,önemli rol üstlenecek.”

“Artırılmış gerçekliğin pedagojik değeri gerçeklikten kaçmaktır”

EPFL Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Pierre Dillenbourg da konuşmasında “Artırılmış gerçekliğin pedagojik değeri gerçeklikten kaçmaktır” diyerek, şunları söyledi: “Artırılmış gerçekliğin eğitimlerde kullanımı ise artık simülasyon yardımı ile oluyor. Dijital bilgi kullanılarak, fiziksel objeler üzerine bir simülasyon kurgulanıyor. Sonra masa başında bu simülasyonun dışarıdan gelebilecek yük ve sorunlara karşı dayanıklılığı test ediliyor. Artırılmış gerçeklik özellikle mimar ya da mühendislik eğitimlerinde daha çok kullanılır hale geldi.”

Online ve hibrit eğitim altyapısı Altunizade Dijital Kampüs'te birleşti

Sabancı Üniversitesi Altunizade Dijital Kampüs, 2020-2021 Güz Dönemi'nde faaliyetlerine başladı. Online ve hibrit alt yapısıyla hizmet verecek olan kampüste, yüksek teknik donanıma sahip 9 hibrit sınıf, 2 profesyonel kayıt stüdyosu, 2 grup çalışma odası, bilimsel showroom, konferans salonu ile dinlenme ve yemek salonları yer alıyor.

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi - EDU'nun kurumsal ve açık eğitimleri ile Profesyonellere Yönelik Tezsiz Yüksek Lisans Programları'nın eğitimleri Altunizade Kampüsü'nde gerçekleştiriliyor.