Sabiha Gökçen Havalimanı kasaba meydanı gibi hizmet veriyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tuvaletlerde ve bekleme alanlarında yerde peçeteler, yiyecek içecek paketlerinin atıkları gibi çeşitli çöpler olduğu görüldü. Havalimanında oluşan kirliliğe vatandaş tepki gösterdi.

Her gün binlerce yolcuya hizmet veren Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tuvaletlerde ve bekleme alanlarında yerlerde çöplerin olduğu ve temizlenmediği görüldü. Tuvaletteki kabinlerde, lavabo atlarında kullanılmış peçetelerin yerde olduğu ve biriktiği görüldü. Bekleme alanlarında ise yiyecek ambalajlarının atıklarının, içecek kutularının yerlerde ve oturaklarda bırakıldığı, yerlere dökülen meşrubat kalıntılarının ise temizlenmediği görüldü. Oluşan çöp birikintileri ve temizlenmeyen tuvaletler nedeniyle yolcuların tepki gösterdiği iddia edildi.