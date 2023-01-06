Sabiha Gökçen Havalimanı pistinde tavşan kazası

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş gerçekleştiren bir Airbus A320neo tipi yolcu uçağı, iniş sırasında piste giren tavşana çarptı. Havalimanına iniş yapması beklenen iki uçak da olay nedeniyle pisti pas geçti.

Münih- İstanbul seferini gerçekleştirmekte olan Airbus A320neo tipi yolcu uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişte piste giren tavşana çarptı. Durumu fark eden pilotlar kuleye bilgi verirken, iki uçak ise pisti pas geçmek zorunda kaldı. Pist ekipler tarafından kısa sürede temizlenirken, pas geçen uçaklar da daha sonra havalimanına iniş gerçekleştirdi.