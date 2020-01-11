Sabiha Gökçen Havalimanı'na iki ödül birden

Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG, 2 farklı organizasyonda ‘Türkiye'ye Değer Katan Marka' ve ‘Yılın En İtibarlı İş Ortağı' ödülüne layık görüldü.

2019 yılında farklı projelerde 40 ödül alan Sabiha Gökçen Havalimanı, 2020'nin ilk günlerinde iki ödül daha aldı. ActivaTanıtım Organizasyon tarafından Birleşmiş Markalar Derneği ile ortaklaşa düzenlenen ‘Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni' Shangri La Otel'de düzenlendi. Törende Türkiye'ye değer katan 17 marka ve kişiye ödül takdim edildi. Sabih Gökçen Havalimanı ise turizmde alanında ‘Türkiye'ye Değer Katan Marka' ödülüne layık görüldü. Sabiha Gökçen Havalimanı'na ödülünü Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay verirken, ödülü Sabiha Gökçen Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal aldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na diğer bir ödül de yılın en itibarlı markalarının belirlendiği The One Awards Gecesi'nden geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı, organizasyonda 'Yılın En İtibarlı İş Ortağı' seçildi. Ödül, Marketing Türkiye Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen ve Akademetre Genel Müdürü Halil İbrahim Zeytin tarafından İSG Kurumsal iletişim ekibine takdim edildi.