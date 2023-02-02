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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda elektrik kesintisi yaşandı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Kesinti sebebiyle havayolu hizmetleri yapılamazken havalimanı içerisinde yoğunluk meydana geldi.



Türkiye'nin en yoğun havalimanlarından birisi olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Kesinti sırasında işlemler yapılamaması sebebiyle havalimanına girişlerde, güvenlik kontrollerinde ve pasaport kontrolde gecikmeler meydana geldi. Havalimanı içerisinde yaşanan elektrik kesinti sonrası yolcular içeri alınamazken seferlerde aksamalar yaşandı. Havayolu hizmetlerinin aksaması sonucu havalimanı içerisinde hizmet alamayan vatandaşlar yaşanan duruma alkışlayarak tepki gösterdi. Yaşanan o anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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