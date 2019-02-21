Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kaçak kanser ilacı operasyonu

Gümrük Muhafaza ekipleri, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan yaklaşık 1 milyon 250 bin TL değerinde olan 11 farklı çeşitte yüz paket kanser ilacı ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, özellikle kanser hastalarının durumlarının suistimal edilerek yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulan ilaçların fahiş fiyatlarla satıldığını tespit etti.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, tarafından gerçekleştirilen istihbarat ve analiz çalışmaları sonucu şüpheli olarak tespit edilen şahıslar, İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Programları üstünde analize tabi tutuldu.

Yapılan analizler sonucunda, Milano Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelecek olan şahıs, programca seyahat sıklığı, seyahat rotası ve diğer risk kriterleri çerçevesinde şüpheli olarak değerlendirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra takip altına alınan şahıs,“Gümrüğe tabi eşyam yoktur” anlamına gelen yeşil hattı geçmesinin ardından gümrük muhafaza personelince-ray kontrolünden geçirildi.

1 milyon 250 bin TL değerinde olan 11 farklı çeşitte yüz paket kanser ilacına el konuldu

Yapılan kontrolde şahsın bagajında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine bagajlar açılarak detaylı olarak arandı. Bagajda yapılan aramada, gümrüklenmiş değeri yaklaşık olarak 1 milyon 250 bin lira olan 11 farklı çeşitte yüz paket kanser ilacı tespit edildi.Tespit edilen ilaçlara savcılık makamından alınan talimat doğrultusunda el konuldu.

Olayla ilgili olarak soruşturmaya devam ediliyor.