Sabiha G?k?en Havaliman?'nda kapasite art??? i?in yeni check-in kontuar?

Sabiha G?k?en Havaliman?'nda yolcu kapasitesinin artt?r?lmas?na y?nelik b?y?tme ?al??malar? kapsam?nda yeni check-in kontuarlar? yap?m?na ba?land?.

?stanbul Sabiha G?k?en Uluslararas? Havaliman?'ndaki yolcu ve u?ak kapasitesinin artt?r?lmas?na y?nelik ?al??malar s?r?yor. Bir yandan ikinci pistin yap?m? devam ederken, di?er yandan da terminal binas? i?erisinde geni?leme projeleri yap?l?yor.

Gelecek Nisan ay?nda yolculara hizmet vermeye ba?layacak

Kapasite artt?r?lmas?na y?nelik geni?letme ?al??malar? kapsam?nda yolcular?n biletleme i?lemlerini ger?ekle?tirdi?i yeni check-in kontuar adas?n?n yap?m?na ba?land?. Terminal i?erisindeki A kontuar?n?n yan?na projelendirilen yeni kontuar alan?yla birlikte hizmet verilen yolcu kapasitesi daha da artm?? olacak. Yap?m?na ba?lanan kontuar adas?n?n 2020'nin Nisan ay?nda d?? hat yolcular?n?n hizmetine sunulmas? hedefleniyor.