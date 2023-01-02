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Sabiha Gökçen Havalimanında sis nedeniyle seferlerde aksama

İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanında seferlerde aksama yaşandı.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanında seferlerde aksama yaşandı. Pistte uçakların kalkışları kontrollü şekilde sağlanırken, inişlerde ise uçaklar farklı meydanlara yönlendiriliyor.


İstanbul'da gece saatlerinden başlayıp etkisini hala sürdüren yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanında seferlerde akşama yaşandı. Sabiha Gökçen Havalimanının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle, 05.45 itibari ile pist önce iniş sonra 06.20'de kalkış trafiğine kapatılmıştır. 07.20'de kalkışlar kontrollü bir şekilde başlamış, inişler halen yedek meydanlara divert etmektedir. Saat 10.00'da operasyonun normalleşmesi beklenmektedir” ifadelerine yer verildi.

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