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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm uçuşlar geçici süreliğine durduruldu

Tarifeli uçuşlara yönelik alınan kısıtlama kararının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bu akşam saat 20.

Tarifeli uçuşlara yönelik alınan kısıtlama kararının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu akşam saat 20.00 itibariyle tüm uçuşlar geçici süreyle durduruldu.


Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında alınan uçuş kısıtlama kararının ardından konuya ilişkin İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. yazılı bir açıklamada bulundu. Uluslararası uçuş yasağının başlaması ve iç hatlarda Türk Hava Yolları'nın yetkili kılındığının hatırlatıldığı açıklamada Sabiha Gökçen Havalimanı Güvenlik Komisyonu kararı ile bu akşam saat 20.00 itibariyle geçerli olmak üzere geçici bir süre için durdurulduğu belirtildi.


Kararın ardından havalimanında uçuşlar bu akşam 20.00'da durduruldu. Alınan kararın sonuna kadar arkasında olduğunu ifade eden Aydar Kurt isimli vatandaş, “Bugün havaalanı geldik ama her yer boş Trabzon'a gidecektim uçuşlar iptal olmuş. Saygı duyuyoruz verilen kararların sonuna kadar arkasındayız” diye konuştu.

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