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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir yolcu uçağı pistten çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu uçağı pistten çıktı. Uçağın parçalandığı kazada yangının çıktığı görülürken yolcular tahliye edildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.


Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Uçağın parçalandığı kazada ufak çaplı yangın da meydana geldi. Yolcular uçaktan tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ekiplerin çalışması sürüyor.

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