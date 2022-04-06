Sabiha Gökçen'de ceza oyunu: Önce polis sonra kahya oldu

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çalışan bir durak kahyası, polise ceza yazdıracağını belirterek havalimanına yolcu bırakan taksi şoförünü tehdit etti. Kahyanın, kendini önce polis olarak tanıttığı anlar ve taksi şoförüyle yaşadığı sözlü tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, aracıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'na yolcu bırakan taksi sürücüsü Uğurcan Işık, aracının arıza yapması üzerine yol kenarına çekti. Kısa süre sonra aracın yanına gelen bir durak kahyası, taksi sürücüsüne havalimanı taksisi olmadığı gerekçesiyle çıkış yapması gerektiğini aksi takdirde ceza yazacağını söyledi. Kendisini polis olarak tanıtan durak kahyası, taksi sürücüsünün kendisini görüntülemesiyle birlikte kahya olduğunu belirtti. İkili arasında yaşanan sözlü tartışma ve durak kahyasının ‘ceza yazdırma yetkim var' dediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

“Kendilerini orada polis olarak tanıtıp tehditler savuruyorlar”

Durak kahyasının tehditlerine maruz kalan taksi sürücüsü Uğurcan Işık, “O gün yolcumu havalimanına bırakmıştım. Aracımla ilgili bir problem vardı. Sağa çektim. Ben aracımla ilgilenirken kahyalardan biri geldi. Polis olduğunu söyleyerek aracımı oradan çekmemi söyledi. Plakama ceza yazdıracağını söyledi. Biz artık bunlardan yorulduk. Kendilerini orada polis olarak tanıtıp tehditler savuruyorlar. Ceza gelmesini bekliyoruz. Elimizde zaten videoları var. Kahya terörü devam ediyor. İnsanları zor duruma sokup tehditler savuruyorlar. Buna bir an önce çözüm bulunması gerekiyor” diye konuştu.