Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçakta yaralananlar hastaneye getirildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu uçağı pistten çıktı. Olayda 52 kişinin yaralandığı öğrenilirken, yaralıların bazıları Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Uçağın parçalandığı kazada yolcular ve mürettebat tahliye edilirken, olayda yaralanan 52 kişi hastanelere sevk edildi. Yaralılardan bazıları da Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulans ile getirildi. Yaralılara burada sağlık ekipleri tarafından hızla müdahalede bulunuldu.