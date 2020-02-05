Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaktaki yaralıların hastanelere sevki sürüyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından kurtarılan yaralıların hastanelere sevki sürüyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Uçağın parçalandığı kazada yolcular ve mürettebat tahliye edilirken, olayda yaralananların hastanelere sevk edilişleri ise sürüyor.