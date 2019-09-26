Sabiha Gökçen'i kullanan yolcu sayısında artış

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış gösterdi. Yapıldığı dönemde muhalefet tarafından eleştirilen havalimanı, kendisini eleştirenler tarafından da sık kullanılıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı İstanbul'un hava trafiğini önemli ölçü de hafifletirken ek bölümlerle kapasitesi arttırılmaya çalışılıyor.

İstanbul'un Anadolu yakasında bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısında artış gözlendi. Havalimanı trafik raporuna göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış gösterdi. 2019 yılı ilk 8 ayında toplam 23 milyon 502 bin 692 yolcu Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullandı. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde 22 milyon 844 bin 114 olarak gerçekleşmişti.

2019 yılı ilk 8 ayında dış hat yolcu sayısı 9 milyon 156 bin 285 olarak gerçekleşirken iç hat yolcu sayısı 14 milyon 346 bin 407 oldu.

2018 yılı ilk 8 ayında ise 7 milyon 649 bin 60 dış hat yolcusu bulunurken, İç hatları kullanan yolcu sayısı ile 15 milyon 195 bin 54 olarak belirlendi.

Dış hat yolcu sayısı yüzde 20 arttı

İstatistiklere göre, 2019 yılının Ocak-Ağustos döneminde Sabiha Gökçen Havalimanı kullanan iç hat yolcu sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde yüzde 6 azalış gösterdi. Söz konusu dönemde dış hat yolcu sayısı ise yüzde 20 arttı.

Kılıçdaroğlu karşı çıkmıştı

Bugün ulusal ve uluslararası birçok uçuşa ev sahipliği yapan ve İstanbul hava trafiğinin yükünü önemli ölçüde azaltan Sabiha Gökçen Havalimanı ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2001 yılında "Uçağın inmediği yere havalimanı yapan başka ülke gördünüz mü siz?" diyerek tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu'nun da sık kullandığı yolcu sayısı beklentilerin çok üstüne çıkan havalimanında ayrıca ek bölümler de yapılarak yolcu kapasitesi arttırılmaya çalışıyor.