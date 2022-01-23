Türkiye'yi dünyada temsil eden tek kadın MMA (karma dövüş) dövüşçüsü Sabriye Şengül, İstanbul'da kafes dövüşüne çıkıyor.

Sabriye Şengül, MMA karma dövüşte Yunan rakibi ile karşı karşıya gelecek. Şengül, Vendetta Dövüş Gecesi'nde Yunan dövüşçü Andonia Prifti ile kafese girecek. Bu nefes kesen maç 29 Ocak'ta Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nde oynanacak. Karşılaşma aynı zamanda TV8,5 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Herkesin merakla beklediği mücadele Yunanistan'da da yakından takip ediliyor.

Sabriye Şengül, İstanbul'da dövüştükten sonra Abu Dabi'de bir maça daha çıkacak.