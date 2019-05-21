"Saç dökülmesi sorunu yaşayan kadınlar, çözüm arıyor"

Hair Of İstanbul Kliniği Yönetim Kurulu Üyesi Adem Köse, kadınlardaki kellik problemine ilişkin bilgi verdi. Köse, “Geniş alın açıklığı, döküldükten sonra yenisi çıkmayan saçlar, hacimli ve dolgun saçlara sahip olma isteği günümüzde kadınların hayatını büyük ölçüde etkilemektedir. Saçlar kadın ve erkeklerin en önemli güzellik unsurudur. Bir erkeğin kel ve karizmatik olabilmesi söz konusuyken, bu durum kadınlar için geçerli değildir.

Bu nedenle saçları konusunda hassas olan kadınlar, erkek tipi saç dökülmeleri ya da genetik kökenli dökülmeler konusunda birçok uygulama ile saç kaybını azaltmaya çalışırlar. Şu sıralar dünyanın dört bir yanında kadınlar, bu sorunlara çare bulmak amacıyla saç ekim merkezlerinin yolunu tutuyor” dedi.

“Saç ekimi, en etkili saç kayıplarını önleme yöntemlerindendir”

Köse, saç ekiminin, en etkili saç kayıplarını önleme yöntemlerinden birisi olduğunu söyleyerek, “Ancak bu aşamaya gelene kadar birçok kimyasal yöntem denenerek saç dökülmesinin önlenmesi sağlanmaktadır. Bu yöntemler arasında bazıları işe yarar gibi görünse de kalıcı çözümler için en iyi sonuçlar, saç ekimi ile alınmaktadır. Saç ekiminde yakalanan kalite ve başarı oranı, Türkiye'yi özellikle de İstanbul'u bu alanda dünyanın önde gelen merkezlerinden bir tanesi haline getiriyor” diye konuştu.

Köse, artan rağbetin nedenini, operasyonların Türkiye'de daha ucuz olması olarak değil; alanında başarılı doktorlar, gelişmiş teknolojiler ile dünya standartlarında gerçekleştirilen uygulamalar ve hastalara hem işlem öncesi hem de işlem sonrasında sunulan üstün hizmet kalitesi olarak açıkladı.

Son dönemlerde saç ekimi konusunda talebin önemli bir kısmını kadınların oluşturduğunu söyleyen Adem Köse, alın daraltma operasyonlarında özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya'dan gelen hasta sayılarında ciddi artış olduğunu belirterek, yaz aylarında turizminde artmasıyla bu trendin artarak devam edeceğini düşündüğünü aktardı.