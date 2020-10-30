Saç Ekim Uzmanı Aslı Tarcan: “En iyi saç ekim yöntemlerinden biri DHI tekniği''

Bu teknik, saç ekimi yaptırmak isteyenlere seçenek olarak sunuluyor.

Özellikle ülkemiz saç ekiminde dünyada önde gelen merkezlere birisi haline geldi. Yurtiçi olduğu kadar yurtdışında birçok kişi ülkemize saç ekimi yaptırmaya geliyor. Son dönemlerde artan saç ekim operasyonlarında geçmişe göre daha yeni yöntemler kullanılıyor. Bu yöntemlerden birisi de choi kalemi ile uygulanan DHI saç ekimi tekniğini. Tarcan Tıp Merkezi Sahibi Saç Ekim Uzmanı Aslı Tarcan, iyi bir saç ekiminin nasıl olması gerektiğini anlattı. Tarcan, “En iyi saç ekim yöntemlerinden biri DHI tekniği. Hem başarı oranı yüksek, hem de çok naturel sonuçlar elde ediyoruz” dedi.

Tarcan, en zahmetsiz ve en doğal sonuçları almayı sağlayan tekniğin şuan DHI tekniği olduğunu belirtirken, saç ekim uzmanları ve cerrahlar tarafından da en çok bu yöntemin tercih edildiğini vurguladı.

“Saç ekiminden sonra en çok önem verdiğimiz konulardan biri doğal bir görünüm''

“Saç ekiminden sonra en çok önem verdikleri konulardan birinin doğal bir görünüm olduğunu vurgulayan Tarcan, “Bunun için kafa derisi üzerine görünen bir iz kalmaması gerekiyor. Ayrıca saç çizgisinin de yapay görünmemesi çok önemli. Saç yoğunluğunu alın bölgesinden tepe noktasına doğru yavaş yavaş artırıyoruz. Ekilen saçın, seyrek alan üzerinde aynı yoğunlukta dağılmasına çok özen gösteriyoruz. Eğer bunlara dikkat edilmezse doğal bir sonuç elde etmek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

DHI saç ekim tekniğinin avantajları

DHI saç ekim tekniğinin avantajlarına değinen Tarcan, “Bu yöntemin en büyük avantajı, ekim işleminden önce saçın tamamının tıraş etmek zorunda kalmıyor oluşumuz. Saç ekim tekniklerinin çoğunda, hastaların saçlarının tamamen tıraş edilmesi gerekiyor. Bu durum, hastaların üzerinde gerçekten büyük bir psikolojik baskı uyguluyordu. Saçlarının tekrar uzamasını beklemek istemeyen hastalar, saç ekim işlemi yaptırmaya çekiniyordu. Bunun yanı sıra klasik yöntemlerle yapılan saç ekim tekniklerinde, saç kökü kanallarının gözükmesi de kötü bir görüntü doğuruyordu. DHI tekniği ile bu sorunların tamamı ortadan kalktı. Artık hastalar gönül rahatlığıyla gelip işlem görebiliyor. DHI saç ekim tekniğinin bir diğer avantajı ise metodun ağrısız bir şekilde uygulanabilir olması. Anestezi imkanı tanıyan bu teknik hem hasta açısından, hem de saç ekim uzmanı açısından büyük kolaylıklar sağladı. Bu sayede işlemleri yüzde 30 oranla daha hızlı bitiriyoruz” açıklamalarında bulundu.

Choi kalem uygulaması ile saç ekimi

Doğru saç ekiminin; saçın çıkış yönü, sıklığı ve ön saç çizgisi baz alınarak yapılması gerektiğini vurgulayan Tarcan, “Kalem ile saç ekim tekniği, bütün bu sıraladığım aşamalarda saç ekim uzmanına büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Bizim için kolaylık olduğu kadar, hastanın da konfor alanını artırmaktadır. Bu teknik ile ince uçlu iğneleri kullanarak, donör alandan saç köklerini alıyoruz. Hiç vakit kaybetmeden seyrekleşen ve ekim istenilen bölgeye transfer ediyoruz. Bu sayede alınan greftin çıkış yönünü ve içerdiği saç teli sayısını bilerek operasyon gerçekleştiriyoruz'' şeklinde konuştu.

“Saç greftinin hiç zaman kaybetmeden ve herhangi bir işlem görmeden ekilmesi, greftin canlılığını korumasını sağlıyor. Bu da başarı oranını artırıyor. Yani demek istediğim, saç ekilen alanda tutunma oranı daha fazla oluyor” diyen Tarcan,”Bu teknikte kullandığımız ince uçlu iğneler, kanama ve yara izi olmadan operasyonun tamamlanmasını sağlıyor. Ayrıca sık aralıklarla saç köklerini ekebildiğimiz için, çok daha doğal bir görünüm ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.