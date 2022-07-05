Saç Ekim Uzmanı Nihat Tüney: "Kış mevsimi ekilen saç kökleri için tehdit oluşturmaz"

Tüney, kış mevsiminin ekilen saç kökleri için tehdit oluşturmadığını belirterek, aksine, soğuk havanın yara iyileşme sürecinde avantaj olduğunu söyledi.

Saç Ekim Uzmanı Nihat Tüney, kış ve sonbahar aylarında saç ekiminin tercih edilme nedenlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Birçok insanın saç ekimi yaptırmak için yılın en uygun zamanının ne zaman olduğunu merak ettiğini ifade eden Tüney, “Saç ekiminde en uygun mevsimin işlemin yapıldığı yer değil, hastanın iyileşme sürecini nerede geçireceği ile ilgili olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Saç ekimi yaptıracak olan hastalar sonbaharın başlangıcı ile daha serin aylarda Türkiye'ye gelirler, aslında eylül ve ekim ayları saç ekimi için en yoğun sezon olarak kabul edilir. Sıcaklıkların düşmesi, kışın ve bulutlu günlerin gelmesiyle birlikte güneş ve sıcaklık artık ekilen saç kökleri için tehdit oluşturmaz. Aksine, soğuk hava yara iyileşme sürecinde avantaj olarak görülebilir” dedi.

“Bu mevsimde kan dolaşımı daha hızlı olduğu için mevsimsel olarak saç ekiminin tam dönemi”

Kış mevsiminde güçlü ısı dalgalarına maruz kalmadan, saç ekimi ameliyatı için en doğru zaman olduğunu belirten Tüney, “Mevsim değişikliği nedeniyle insanların kan dolaşımlarında da değişikler oluyor. Saç ekiminden sonra saç kökünü kan dolaşımı besler. Bu mevsimde kan dolaşımı daha hızlı olduğu için mevsimsel olarak saç ekiminin tam dönemi. Havaların serin olması başa doğal klima etkisi oluşturuyor ve hastaların başarısı daha da artıyor. Cildin yenilenme oranı da yaz aylarından yükseliş gösteriyor. Fakat bunlara rağmen ülkemizde genellikle daha serin ve soğuk mevsimlerde yapılması tercih ediliyor. Ekim yapıldıktan sonra üç ay içinde saçlar çıkmaya başlıyor. İnsanlar yaz mevsimi yeni saçlarıyla karşılamak ve güneş ışığının oluşturacağı sorunları ortadan kaldırmak, kızarıklık riskini azaltmak için; sonbahar ya da kış mevsimini tercih edebiliyor” diye konuştu.