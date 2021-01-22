Saç ekim ve estetik işlemlerinde yurt dışı hasta yoğunluğu yüzde 35'lere düştü

Sektör temsilcileri, pandemiden dolayı getirilen seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla Türkiye'nin yeniden en çok tercih edilecek ülke olacağını düşünüyor.

Tüm dünyayı derinden etkileyen Covid -19 ülkemize ciddi ekonomik katkı sağlayan saç ekim ve estetik sektöründe aksamalara yol açtı. Yurtdışı hasta yoğunluğu yüzde 35'lere kadar geriledi. Konuyla ilgili görüş veren Dr. Cem Çıtlak, “Pandemi sürecinden önce 69 farklı ülkeden hasta kabul eden ve hasta profilini her geçen gün arttıran sayılı kurumlardan biriydik. Pandemi döneminde gerek seyahat kısıtlamaları gerekse de diğer tedbirler nedeniyle yurtdışı hasta yoğunluğumuz yüzde 35'lere kadar düştü” dedi.

Hastalara uyarı

Yerli hastaların tedavi süreçlerinin aksamaması için çok ciddi tedbirler alarak hasta kabulu yaptıklarını anlatan Çıtlak, “Tedavi trendleri bu süreçte saç ekimi operasyonlarından ziyade bölgesel, cerrahi olmayan destekleyici ve evde sürdürülebilen uygulamalara evrildi. Yurtdışından gelen hastalarımızın seyahat kısıtlamalarının esnetilmesi durumunda yine en çok tercih edilen ülke haline geleceğimizi biliyoruz. Bu süre zarfında saç ekim ekiplerimizin hizmet içi eğitimleri, Covid -19 bilgilendirmeleri ve Sağlık Bakanlığımızın yeni tedbirlerinin uygulanması konusunda gerekli çalışmaları online olarak gerçekleştirmekteyiz. Yeni tedavi ve devam eden tedavi süreçlerini ise online ve görüntülü olarak yakından takip ederek hastalarımıza hizmet vermekteyiz” diye konuştu.

Dr. Cem Çıtlak, pandemi döneminde saç ekimi ve estetik uygulama yaptırmayı düşünen hastalar için mutlaka Sağlık Bakanlığının kriterlerine uygun klinik veya hastaneler tercih etmelerini önerdi.