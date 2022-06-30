Saç ekimi Bonita Hair Clinic ile kolaylaşıyor

Son dönemlerde estetik operasyonlara olan ilginin çok fazla arttığını aktaran Aktepe, bunlardan birinin de saç ekimi uygulaması olduğunu vurguladı. Bazı kişilerde ergenlik döneminden itibaren stres ya da genetik etkenler nedeni ile saç dökülmelerinin yaşandığını bildiren Aktepe, ekim işlemlerini sadece saça değil sakal gibi bölgelere de uyguladıklarını belirtti. Aktepe, “Bazı eril bireylerde genetik faktörlerden dolayı sakal bölgelerinde sakal çıkmaz. Ekim işlemleri artık birçok insan tarafından tercih ediliyor. Fakat kliniklerimizi seçiyor olmalarının sebebi ise onlara gerçekten iyi bir hizmet sunuyor olmamız. Yurt içinden ve yurt dışından birçok hastamız bizi sürekli ziyaret ediyor. Türkiye saç ekimi konusunda çok başarılı bir ülke. Hastalardan gelmeden önce fotoğraflarını istiyoruz. Üzerinde eklemeler yaparak saçlarının olabilecek son hallerini uygulamalar üzerinden kendilerine iletiyoruz. Onları ve kendimizi sıkıştırmamak adına da randevu sistemi ile çalışıyoruz. Böylece onları gereksiz yol masraflarından ve zaman israfından kurtarmış oluyoruz” dedi.

Saç ekimi yapmak isteyenlerin merkezlerini istedikleri zaman arayabileceğini söyleyen Aktepe, “Bugün artık Avrupa'da da yer alarak kocaman bir aile olduk. Özellikle daha önceden bizimle tedavi sürecini geçirmiş kişiler çok memnun ve bizi sürekli arkadaşlarına tavsiye ediyorlar. Şimdiki en büyük hedefimiz Avrupa'daki insanlara verdiğimiz hizmeti daha yakından en iyi şekilde sunmak. Saç ekim işlemine önyargıları olan insanlara korkmadan bu süreci kısa bir sürede atlatabilirler. İşlem yapılacak kişilere ilk önce bazı tahliller ve saç analizleri yapıyoruz. Sonra alınacak greftlerin yerini, miktarını ve bölgesini belirliyoruz. En kaliteli greftleri ense ve kulak arkasından elde ediyoruz. Donör alma esnasında özel mikromotor cihazları kullanarak saç köklerini çıkartıyoruz. Alınan greftleri özel bir solüsyon içerisinde bekleterek daha kaliteli hale getiriyoruz. Daha sonra da greftleri saçların doğal çıkış yönüne uygun olarak tek tek ekliyoruz. Bu işlem sayesinde hiçbir iz kalmıyor. Ayrıca lokal anestezi uygulayarak acısız bir işlemi hedefliyor ve sağlıyoruz” diye konuştu.