“Saç ekimi Türkiye'de turist artışını etkiliyor”

Türkiye'de turist artışını etkileyen saç ekimi,turizm rakamlarını yukarıya doğru çekiyor.

Her yıl milyonlarca ziyaretçi yaz tatilini geçirmek için Türkiye'nin plajlarına ve tarihi turistik bölgelerine akın ediyor. Ancak son yıllarda özellikle Türkiye'de turist artışını etkileyen bir sektör daha dikkat çekmeye devam ediyor.

“Saç ekimi alanında Türkiye önemli bir pazar”

Son yıllarda sağlık turizminde saç ekimi sivrildi. Hair Of İstanbul Kliniği Yönetim Kurulu Üyesi M.Fatih Akdemir, DEİK Sağlık Komisyonu verilerine göre günde 2 bin kişinin saç ekimi için Türkiye'ye geldiğini belirterek, “Türkiye'nin bu alandaki hedefi ise 4 yıl sonra 20 milyar dolara ulaşmak. Geçtiğimiz yıl yalnızca saç ekim ve estetik operasyonlar için gelen hastanın 500 bin kişiye ulaştı. Saç ekimi alanında Türkiye önemli bir pazar. Avrupa, Güney Amerika ve Brezilyadan yoğun talep görmekteyiz. Türkiye deneyimli cerrahları, son teknoloji ürünü ekipmanları ve en önemlisi de düşük fiyatları ile her ay binlerce Amerikalı ve Avrupalı ziyaretçiyi kendine çeken, dünya çapında saç nakli için uygun maliyetli en iyi ülke olarak ün kazanmaktadır. Sadece İstanbul'da 350'den fazla klinik ile bu sektör hızla büyüyor ve ülke ekonomisine tahmini 1 milyar dolar değerinde katkıda bulunuyor” dedi.

M.Fatih Akdemir, “Dünyanın birçok ülkesinden hastalarının olduğunu Brezilyalı ünlü Doktor Alexandre Costa'nında bunlardan biri olduğunu aktararak şunları söyledi. Brezilyalı ünlü Doktor Alexandre Costa'nın kliniklerinde yaptırdığı saç ekimi ile ilgili deneyimlerini ülkesine döndükten sonra, burada yaşadıklarını kaleme aldığını aktararak o satırları da sosyal medya hesaplarından bizimle paylaştı. Bu alanda bilinirlilik ve uygulamalar alanında dünyada sayılı klinikler arasında yer almak bizleri memnun etmektedir” ifadelerini kullandı.