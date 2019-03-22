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Saç tasarımcısı Orhan Bademli yeni modellerini görücüye çıkarttı

Saç tasarımcısı ünlü kuaför Orhan Bademli, yeni modellerini görücüye çıkarttı.

Bademli, 2019 İlkbahar-Yaz saçlarında en trend modelin 'parti topuzları' olduğunu söyledi.


Saç modası da kıyafette olduğu gibi kendi içinde, yenilikleri ve total bir davranış biçimiyle insanlara yeni sunumlar veriyor” diyen Saç Tasarımcısı Orhan Bademli, 2019 İlkbahar - Yaz saçlarında en trend modelin parti topuzları olduğunu söyledi.



Bademli, “Bu sezon mikro kâküller birkaç santim kısalıyor olsa da saç kesim modellerinde modern bir hava katıyor. Rooney Mara'dan Bella Hadid'e birçok yıldızın favorisi olan mikro kâkülleri denemeye çekiniyorsanız takma perçem saçlarla bu görünümü elde edebilirsiniz” dedi.



Yoğun Renklerin Sezonu


Bademli, “Bu sezonun yoğun renkleri yaza kafa tutacak. “Bana ne yakışır?” diye araştırma yapanlar için, ünlülerin saç renkleri birçok kadına kılavuz olabilir. Tabiki bu aşamada benim kadınlara tavsiyem “Hoşuma giden saç rengi mi olmalı” yerine ”Yeni nesil renklendirme tercihleri ile bana yakışan renkleri kullanma fırsatımı yakalamalıyım olmalıdır” ifadelerini kullandı.

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