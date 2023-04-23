Sacha Boey bu sezon ilk gol sevincini yaşadı

Galatasaray'ın sağ bek Sacha Boey, Fatih Karagümrük maçında attığı golle bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile mücadele etti. Sarı-kırmızılıların 3. golünü Sacha Boey kaydetti. Müsabakanın 80. dakikasında ceza sahası içindeki karambolde topu önünde bulan Boey meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 22 yaşındaki futbolcu kaydettiği golle bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Sacha Boey 90 dakika sahada kaldı.