Sacramento Kings, Golden State karşısında seride durumu 2-0 yaptı

NBA'de play-off turu ikinci maçında Sacramento Kings, evinde Golden State Warriors'u 114-106'lık skorla mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi.

NBA'de play-off heyecanı 2 müsabaka ile devam etti. Batı Konferansı'nda play-off'lara 3. sıradan katılan Sacramento Kings, 6. sıradan play-off'lara giren Golden State Warriors'u sahasında 114-106'lık skorla mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı. Sacramento'da 24 sayı, 9 ribaund ve 4 asistle oynayan Domantis Sabonis ve 24 sayı, 9 asist ve 5 ribaundla mücadele eden De'Aaron Fox, takımına galibiyeti getirdi. Ev sahibi ekipte Malik Monk 18 sayı ve 6 ribaund, Kevin Huerter 15 sayı ve 5 ribaund, Davion Mitchell de 14 sayı ve 3 asistle katkı verdi. Golden State'de ise Stephen Curry'nin 28 sayı ve 6 asisti, Andrew Wiggins'in 22 sayı ve 5 ribaundu, Klay Thompson'un da 21 sayı ve 5 ribaundu yenilgiyi önleyemedi. Serinin 3. maçı, 20 Nisan gecesi Golden State'in ev sahipliğinde oynanacak.

Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets karşısında 2-0 öne geçti

Doğu Konferansı takımlarının play-off mücadelesinde ilk maçı kazanan Philadelphia 76ers, konuk ettiği Brooklyn Nets karşısında 96-84'lük skorla galip gelerek seride 2-0 öne geçti. Philadelphia'da Tyrese Maxey 33 sayı ve 3 ribaund, Joel Embiid 20 sayı ve 19 ribaund, Tobias Harris de 20 sayı ve 12 ribaundla galibiyette büyük pay sahibi oldu. Brooklyn'de ise Cameron Johnson 28 sayı ve 4 ribaund, Mikal Bridges 21 sayı ve 7 asist, Spencer Dinwiddie de 12 sayı ve 6 asistle karşılaşmayı tamamladı. Serinin 3. müsabakası, 20 Nisan'da Brooklyn'in sahasında yapılacak.

'Yılın Savunma Oyuncusu' Jaren Jackson Jr. seçildi

NBA'de play-off'lar devam ederken normal sezonda 'Yılın Savunma Oyuncusu' ödülünün sahibi Memphis Grizzlies‘ın 23 yaşındaki basketbolcusu Jaren Jackson Jr. oldu. Başarılı oyuncu, bu ödülü kariyerinde ilk kez kazandı. Oy kullanan 100 kişiden 56'sının pusulasında ilk sırada yer alan Jaren Jackson Jr., toplamda 391 puanla ödüle layık görülürken, Brook Lopez 301 puanla 2. sırada, Evan Mobley de 101 puanla 3. sırada yer aldı. Bu sezon Batı Konferansı'nı 2. sırada tamamlayan Grizzlies‘ta 63 maçta forma giyen Jackson Jr., 3.0 blok ve 1.0 top çalma istatistiklerine imza atmıştı.