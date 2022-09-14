Sadabad Viyadüğü'nde kamyonet devrildi: Kilometrelerce trafik oluştu

Kaza sonucu yol trafiğe kapanırken, kamyonet belediye ekiplerinin çalışması sonucu vinçle kaldırıldı. Trafiğin kapanması nedeniyle oluşan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kağıthane Sadabad Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okmeydanı istikametine 34 UP 6780 plakalı parke taşı yüklü kamyonetle seyreden sürücünün önüne, bir sürücü otomobilinin direksiyonunu kırdı. Aracın önüne geçtiğini son anda gören kamyonet sürücüsü manevra yaparak kazadan kurtulmak istedi. Ancak sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç devrilerek yan yattı. Kaza sonucu aracın içerisindeki kendi imkanlarıyla dışarıya sürücü yara almadan kurtulurken, yol trafiğe kapandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri ise bir süre çalışma yaptı.

Yaklaşık yarım saat kapalı kalan yol trafiğe açıldı

Oluşan trafik ise havadan görüntülendi. Belediye ekiplerinin çalışması sonucunda vinç yardımıyla kamyonet bulunduğu yerden kaldırıldı. Ardından da polis ekipleri tarafından yol trafiğe açıldı. Öte yandan trafiğin kapalı olduğu anlarda bir sürücü kontak anahtarını alarak aracını yolda bıraktı. Sürücüye ulaşılamayınca devreye giren polis ekipleri, aracı vatandaşların yardımıyla yol dışı yaptı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.