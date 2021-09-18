İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sadaka kutusunu poşetine koyarak çaldı, börek alıp dükkandan çıktı

Arnavutköy’de bir börekçiye müşteri gibi giren hırsız, tezgahın üzerinde bulunan sadaka kutusunu poşetinin içine atarak çaldı.

Arnavutköy'de bir börekçiye müşteri gibi giren hırsız, tezgahın üzerinde bulunan sadaka kutusunu poşetinin içine atarak çaldı. Börek de alan hırsız hiçbir şey olmamış gibi dükkandan çıkarken, hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi üzerinde bulunan bir börekçide meydana geldi. Börekçiye gelerek börek almak istediğini söyleyen bir kişi, tezgahtarın arkasını fırsat bilerek sadaka kutusunu çaldı. Sadaka kutusunu poşetine koyan hırsız, tezgahtarın verdiği böreğin parasını ödeyerek dükkandan çıktı. Bu kadarı da pes dedirten olayın görüntüleri güvenlik kamerası tarafından saniye saniye yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.