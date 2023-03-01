Sadece İnsan Derneği'nden deprem bölgelerine destek

Ayrıca, bölgede 20 bin sıcak yemek, 5 bin gıda paketi, 5 bin battaniye ve 3 bin hijyen paketi dağıtıldı.

Kahramanmaraş merkezli olarak üst üste yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ili etkiledi. Depremlerde; Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da binlerce bina yıkıldı. Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yardım çalışmalarında bulunan Uluslararası Sadece İnsan Derneği yaşanan depremlerin ardından yardım çalışmaları başlattı. Dernek, profesyonel ekipleri ve gönüllüleriyle birlikte deprem bölgelerinde yardım faaliyetlerinde bulundu. Sadece İnsan Derneği tarafından şu ana kadar depremden etkilenen vatandaşlar için 16 tır dolusu yardım malzemesi gönderildi. Tırların içerisinde, battaniye, su, bebek bezi, hijyen paketi gibi ürünler yer aldı.

Ayrıca, dernek tarafından depremin yaşandığı illerde 20 bin sıcak yemek, 5 bin gıda paketi, 5 bin battaniye ve 3 bin hijyen paketi dağıtıldı. Dernek, 10 ilde bulunan ekipleriyle yardım çalışmalarına devam ediyor.