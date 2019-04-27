Sadık 12 dakikada kızardı

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakada Sadık Çiftpınar 12 dakikada kızardı. Müsabakanın 59. dakikasında Abdülkadir Ömür'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart ile cezalandırılan Çiftpınar 71. dakikada Abdülkadir Parmak'a yaptığı dirsek hamlesi sonrası hakem Cüneyt Çakır tarafından ikinci sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sadık önümüzdeki hafta oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.