Sadık Çiftpınar Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Kulübü, Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı renklerine kattı. Yapılan görüşmeler sonucunda savunma oyuncusu Çiftpınar ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Sadık Çiftpınar ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.