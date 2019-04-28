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Sadık Çiftpınar kendini yaktı

Trabzonspor maçının 71.

dakikasında kırımızı kartla oyundan atılan ve maç sonu da basın mensuplarına konuşan Sadık Çiftpınar, Yayın Talimatının 21. maddesini ihlal etti. İhraç sonrası konuşması yasak olan Sadık'a 4 ila 12 maç arasında ceza gelmesi bekleniyor.


Süper Lig'in 30. haftasında dün Kadıköy'de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan mücadelenin 71. dakikasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kalan sarı-lacivertlilerin savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'a büyük ceza yolda. Türkiye Futbol Federasyonu Yayın Talimatında geçen 21. maddeyi ihlal eden, kırımızı kart sonrası Karma Alan'da basın mensuplarına açıklama yapmaması gerektiği halde değerlendirmelerde bulunan Çiftpınar'ın, federasyondan ceza alması bekleniyor.



4 ila 12 maç arasında ceza alabilir


Yayın Talimatının 'Cezalı ve Tedbirli Kişiler' başlıklı 21. maddesinde yer alan "Herhangi bir nedenle müsabakadan ihraç edilen, disiplin kurullarının vermiş olduğu cezaları devam eden veya yetkili makamlar tarafından idari tedbir konulmuş kişiler flaş röportajlara ve basın toplantılarına katılamazlar ve karma alanda açıklama yapamazlar" kuralını ihlal eden genç oyuncunun bu durumunun, maçın gözlemcisinin raporlarına dahil etmesi durumunda, Futbol Disiplin Talimatının 50. maddesinde belirtildiği üzere 4 ila 12 maç arasında müsabakadan men cezası alabilir.

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