Sadık Emir Kabaca: "Milli Takım'da oynamak çok gurur verici"

A Milli Erkek Basketbol Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu Sadık Emir Kabaca, Milli Takım'da oynamanın çok gurur verici bir durum olduğunu söyledi. 21 yaşındaki basketbolcu, Büyük Britanya maçı için ise, "Büyük Britanya basketbolda gelişmekte olan bir ülke. İlk maçta İstanbul'da yenmiştik. İngiltere'de de kazanıp, döneceğimizi düşünüyorum" dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ilk tur son maçında yarın Büyük Britanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde millerin başarılı oyuncusu Sadık Emir Kabaca, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Büyük Britanya maçını değerlendiren Kabaca, "Sezonu bitenler antrenmanlara hemen başlamıştı. Ben de sezon bitince katıldım hemen. Şu ana kadar iyi gidiyor. Hazırız. Büyük Britanya basketbolda gelişmekte olan bir ülke. İlk maçta İstanbul'da yenmiştik. İngiltere'de de kazanıp, döneceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Milli Takım'a çağrılmanın nasıl bir duygu olduğu sorusuna 21 yaşındaki basketbolcu, "Çok gurur verici bir durum. Ben 2 kere A Milli Takım formasını giydim. Bu 3 olacak. Kendi adıma çok mutluyum" şeklinde cevap verdi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla başarılı bir sezon geçirmesi ve taraftarların ona olan ilgisinin hatırlatılması üzerine genç oyuncu, "Taraftarlara öncellikle beni destekledikleri için teşekkür ediyorum. Sezon içinde benim inişli, çıkışlı performanslarım oldu. Daha iyi olabilirdi ama sezon sonunda belli bir noktaya getirdiğimi düşünüyorum. Önümüzdeki sezon daha istikrarlı bir şekilde aynı performansı gösterebilirim" ifadelerini kullandı.