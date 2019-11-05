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Sadık ve Serdar savunmada

Fenerbahçe’de bugün gerçekleştirilen taktik antrenmanda Teknik Direktör Ersun Yanal savunmada Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz ikilisini denedi.

Fenerbahçe'de bugün gerçekleştirilen taktik antrenmanda Teknik Direktör Ersun Yanal savunmada Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz ikilisini denedi.


Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal savunmada farklı bir tandem denedi. Taktik antrenmanda savunma ikilisi olarak Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz'i deneyen Yanal, oyuncularına çalışma boyunca direktif verdi. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Kasımpaşa karşısında oynanacak olan mücadelede Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz ikilisine şans vermesi bekleniyor.

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