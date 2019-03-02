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Sadık'ın yerine Serdar Aziz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı kart cezalısı olan Sadık Çiftpınar’ın yerine ilk 11’de Serdar Aziz’e şans verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı kart cezalısı olan Sadık Çiftpınar'ın yerine ilk 11'de Serdar Aziz'e şans verdi.


Süper Lig'in 24. haftasında bu akşam evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı olan Sadık Çiftpınar'ın yerine Serdar Aziz görev alacak. Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından ilk 11'de şans verilen Serdar Aziz, bu müsabakayla birlikte ikinci kez sarı-lacivertli formayı terletmiş olacak. Aziz, ilk maçına sarı-lacivertlilerin deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada çıkmıştı.

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