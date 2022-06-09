Saeed Alblooshi: "Muhammed Marhoon ile Süper Lig'den ilgilenen bir takım var"

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ünlü futbol insanı Saeed Alblooshi, Arap ülkelerinin yetenekli hücum futbolcularından olan Bahreynli Muhammed Marhoon ile Süper Lig'den bir takımın görüştüğünü söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ünlü futbol insanı Saeed Alblooshi, Türk futbolu ile ilgili açıklamada bulundu. Al Ain şehrinde ikamet eden Saeed Alblooshi, Türk futbolunu yakından takip ettiğini ve çok beğendiğini belirtti. Albloosh, Türk ve emirlikler futbolunun uzun süreden beri hiçbir çalışma içinde bulunmadığını ifade ederek, bunun son dönemlerde siyasi nedenleri de olduğunu ama şu an için iyi ilişkiler içinde olunan dönemde, futbol için fırsatlar ortaya çıktığını söyledi.

Bundan önce dünyanın her yerinde önemli futbol projelerine başarılı bir şekilde imza atmış olan Saeed Alblooshi'nin şimdiki hedefi Türk futbolu. Türk futbolunda çok önemli oyuncular olduğunu ve mutlaka Birleşik Arap Emirlikleri'ne transfer etmek istediğini söyleyen Alblooshi, Arap ülkelerinde de futbolun çok geliştiğini ve Türkiye'de oynayabilecek kapasitede birçok oyuncu olduğunu belirtti.

Saeed Alblooshi, Türkiye'den özellikle Galatasaray'da forma giyen milli futbolcu Kerim Aktürkoğlu'nu çok beğendiğini ve gelecekte bir Arap ülkesinde oynamasını çok istediğini vurguladı.

Alblooshi ayrıca Arap ülkelerinin yetenekli hücum oyuncularından olan Bahreynli Muhammed Marhoon ile Süper Lig'den bir takımın görüştüğünü açıkladı. Alblooshi, Marhoon'un Türkiye'de çok başarılı olacağını düşündüğünü ve bu transferin Türk futbolu ile Arap futbolu arasında yeni kapılar açacağını da sözlerine ekledi.