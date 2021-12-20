Saf gümüşten yapılan Göbeklitepe heykeli göz kamaştırdı

25 yıllık gümüş telkari ustası Ömer Ayseli, bin 400 gram saf gümüşten ortaya çıkardığı 'Göbeklitepe' eseriyle büyük beğeni topladı. Tuzla Gençlik ve Kültür Festivali'nde sergilenen eser, 12 bin 450 parça ile işlenerek 6 aylık sürede ortaya çıkarıldı.

El zanaatkarları, sahaflar ve antikacıların gençlerle buluştuğu, Tuzla Belediyesinin düzenlediği Gençlik ve Kültür Festivali'nde eserini sergileyen gümüş telkari ustası Ömer Ayseli'nin saf gümüşten tasarladığı Göbeklitepe heykeli festivale katılan vatandaşların ilgi odağı oldu. Yaklaşık bin 400 gram saf gümüşten oluşan 'Göbeklitepe' eseri 12 bin 450 parça ile işlenerek 6 aylık sürede icra edildi. Festivale katılan sanatseverlerin gözünü kamaştıran eser, telkari ustası Ömer Ayseli tarafından Tuzla Belediyesi'nin düzenlediği Gençlik ve Kültür Festivali'nde vatandaşlardan tam not aldı.

Atölye çalışmaları, sahne performansları, sinema gösterimlerinin de yer aldığı festivale birçok zanaatkar eserleri ve çalışmalarıyla renk kattı. Birçok vatandaşı ağırlayan Gençlik ve Kültür Festivali geçtiğimiz Pazar günü itibariyle sonlandı.

Festivalde sanatını icra eden 60 yıllık kaşık ustası Sabri Özşahin, "Kaşık 14-15 sefer taslaktan başlar ve elden geçer. Bunlar yemek karıştırma kaşığıdır. Yemek yeme kaşığı daha ufak ve estetik olur. Ben günde 250 tane kaşık yaptığımı biliyorum. Ama şimşirden olmaz kayın ağacından olur" dedi.

Festivalin ilgi odağı saf gümüşten tasarlanan Göbeklitepe eserinin sahibi gümüş telkari ustası Ömer Ayseli, "25 yıldır bu sanatı sürdürmekteyim. Eserimi tek vav ve kake sarım tekniği ile işledim. Yaklaşık bin 400 gram civarı bir işçilik yapıldı ve halen devam etmekte eserim, henüz bitirmedim. 12 bin 450 parça şu ana kadar işlendi eserde. Yapılmasında geçen süre yaklaşık 6 ayı buldu. Gençlerin özellikle ilgisi çok yüksekti. Bazısı Göbeklitepe'yi görür görmez tanıdı. Bizlere sorular sordular. Biz onlara kendi düşüncelerimizi aktardık. Güzel bir etkileşim oldu. Türk kültür-sanatımız olan telkariyi tanıttığımızı düşünüyorum bu etkinlikte. Tuzla Belediye Başkanı Doktor Şadi Yazıcı'ya tekrardan teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.