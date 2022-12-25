Şafak Sezer ve Arda Turan, Şile'de özel bireylerle bir araya geldi

Özel bireylerin gönüllerince eğlendiği program, renkli görüntülere sahne oldu.

Şile Belediyesi tarafından ‘Bir tebessüm ömre bedel' sloganıyla özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik program düzenlendi. Birbirinden güzel etkinliklerin yer aldığı programda, katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. Özel gereksinimli bireylerin birlikte çiçek dikimi gerçekleştirdiği programda halaylar çekildi.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Sayın Milletvekilimiz Tolga Ağar'a, milli kaptanımız Arda Turan'a, sinema ve tiyatro oyuncumuz Şafak Sezer'e böylesine anlamlı bir etkinlikte bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Biz geçen ay bu evlatlarımız için bir eğitim alanını yeniledik, güncelledik. Onların hizmetine sunduk. O gün bir söz vermiştik. Her ay düzenli olarak evlatlarımızla bir araya gelerek onların günlük yaşantılarına ortak olmak istiyoruz. Her daim onlarla ve aileleriyle beraberiz. Aileleri de büyük bir mücadele veriyor evlatlarının iyi hizmet alabilmesi için. Biz de elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.

“Tiyatro ve sinema sözü de aldık”

Oyuncu Şafak Sezer, tiyatro ve sinema sözü de aldıklarını söyleyerek, “Böyle bir günde bizleri de aralarında görmek istedikleri için çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük takipçilerimizmiş meğerse. Çok iyi televizyon izleyicileri. Öğretmenleri ısrarla Savaş Bey dedikçe onlar Şafak Bey dediler. Bir o kadar da mutlu ettiler beni. Demek ki çok sıkı takipçilerimiz. Yeni yılları da güzel geçsin. Tiyatro ve sinema sözü de aldık. Ayrıca küçük bir futbol sahası da yapacaklar, kaptanımıza söz verdiler” ifadelerini kullandı.

“Gülmek, güldürebilmek çok değerli ve kıymetli bizim için”

Eski milli futbolcu Arda Turan, “Hem aileler hem çocuklar muhteşem, yüzleri gülüyor. Onların yüzleri gülsün diye buradayız. Çok keyifli bir ortam. İlhan başkana da çok teşekkür ediyoruz, burada bir aile ortamı oluşturmuş. Protokolü ortadan kaldırmış, çocuklarla bir aile gibi olmuş. Bu çok güzel bir şey. Biz onların olabildiğince yanındayız. Gülmek, güldürebilmek çok değerli ve kıymetli bizim için. Burada olabildiğimiz için de çok teşekkür ediyorum. Umarım gülümsemeleri için bir katkımız olmuştur. Ülkenin neresinde bir kardeşimiz varsa gülümsemeleri için her zaman oradayız, bunun için de uğraşacağız” dedi.

Çamlık Mercanköşk Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, sinema ve tiyatro oyuncusu Şafak Sezer, eski milli futbolcu Arda Turan ve çok sayıda özel birey ile aileleri katıldı.