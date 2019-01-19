Saffet ve Serhat Akyüz ticarete atıldı

Eski futbolcular, ticarete atıldı. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen eski futbolcu Saffet Akyüz ve Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, BB Erzurumspor ve Çaykur Rizespor gibi takımlarda da forma giymiş olan futbolcu Serhat Akyüz, Bağcılar'da ev gereçleri satan bir mağaza açtı. Açılışa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Açıklamalarda bulunan eski futbolcu Saffet Akyüz, futbolcuların futbolu bıraktıktan sonra zorluk çektiklerini ifade ederek, “Adapte olmaya çalışıyoruz. Şu an Bağcılar'da yeğenim Serhat ve Engin ile birlikte Karaca mağazası açtık. Bu şartlarda bu yatırımı yapmak kolay değil. Umarım bizim için hayırlı bir yatırım olur. Yeğenimin tavsiyesi ile bu işe girdik. İnşallah olumlu neticelenir” şeklinde konuştu.

"Olumlu netice alırsak bir tane daha açmak istiyoruz”

Serhat Akyüz ile birlikte de oynadıklarını aktaran Saffet Akyüz, “Aile bağları önemli birbirimize destek olmamız gerekli. Serhat'la birlikte de oynadık. O da futbolu bırakmak üzere. Futbol sonrasında mutlaka bir şeyler yapmak gerekiyor. Şu an için böyle güzel bir mağaza açtık. Olumlu bir adımdan bir Karaca mağazası daha açmak işitiyoruz” ifadelerini kullandı.

Serhat Akyüz: "3-5 tane daha açmayı düşünüyoruz"

Aktif futbol hayatını Eyüpspor'da devam ettiren Serhat Akyüz ise aile genlerinde futbol olduğunun altını çizerek, "Anneden babadan gelen bir gelenek. Sağ olsun Saffet Akyüz'ün de çok emeği vardır üzerimde. Onunla aynı takımda oynama şerefine nail oldum. Burada da Engin ile birlikte Saffet Akyüz'ün açtığı yere ortak olmak bana gurur veriyor. Futbolu inşallah bırakıp hocalık tarafına geçeceğim. Hayat devam ediyor. Yatırım yapmak lazım. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. İnşallah muvaffak oluruz. Hayat akıp gidiyor. Dur diyemiyorsunuz. Biz de inşallah Karaca mağazalarına dur deyemeyeceğiz. 3-5 tane daha açmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.