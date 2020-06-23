İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sağanak yağış nedeniyle Küçüksu Deresinden boğaza çamur aktı

İstanbul’da etkili olan yoğun yağış nedeniyle Küçüksu Deresinden İstanbul Boğazına çamur aktı.

İstanbul'da etkili olan yoğun yağış nedeniyle Küçüksu Deresinden İstanbul Boğazına çamur aktı. Çamur akan Küçüksu Deresi ve boğaz drone ile havadan görüntülendi.


İstanbul'da beklenen sağanak yağış bazı bölgelerde etkisini gösteriyor. İstanbul boğazına doğru akan Küçüksu Deresinde, yoğun yağış nedeniyle çamur aktı. Çamurlu su dereden boğaza akarak denizde kahverengi görüntü oluşmasına sebep oldu. Küçüksu Deresinden akan yoğun çamurlu suyun boğazda oldukça yayıldığı görüldü.


Küçüksu Deresinden İstanbul Boğazına akan çamur drone ile havadan görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.