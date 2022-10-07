Sagaza Studio x Trendyol koleksiyonunda günlük parçalar öne çıkıyor

3'üncü kez güçlerini birleştiren moda markası ile e-ticaret sitesi, modaseverlerlere 61 adet zamansız parçalardan oluşan özel bir koleksiyon sunuyor.

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Türkiye'den dünyaya açılan ünlü moda markası Sagaza ile sonbahar-kış sezonuna özel bir koleksiyon hazırladı. 61 adet zamansız parçadan oluşan Sagaza Studio Trendyol koleksiyonunda daha çok günlük hayatta kullanılabilecek tasarımlar yer alıyor.

Verilen bilgiye göre, tüm parçaların birbirleriyle kombinlenebilecek şekilde tasarlanan koleksiyonda lame ve parlak kumaşlar, moda markasının imzası olan Sagaza yeşilinin yanı sıra İstanbul şehir hayatının modern karmaşası ve gündelik hayatın hareketliliğinden esinlenen kahve ve kiremit tonları ile buluşuyor. Koleksiyonda yer alan parlak bodyler, sonbahar - kış mevsimini yansıtırken, ekose desenler moda severlerin genç ruhunu yakalamayı hedefliyor. Elbiselerde ise etnik ve bohem detaylar öne çıkıyor. Daha çok vücuda oturan tensel kumaşların tercih edildiği koleksiyonda, kabanlarda ağırlıklı olarak tüvite yer veriliyor.

“Konforlu ve güçlü hissettirebilecek özel parçalar”

Koleksiyonlarını güçlü, ayakları yere basan ve ne istediğini bilen, dinamik, genç ve hissettiği gibi yaşayan kadınlardan ilham alarak tasarladığını belirten Sagaza Studio Baş Tasarımcısı Zelia Kaçar, Sagaza Studio Trendyol koleksiyonunda yine bu tema üzerinden kurgulanan giyilebilir, sürdürülebilir cool, güçlü ve yalın parçaların olduğunu belirtti.

E-ticaret sitesi iş birliğinde daha çok günlük hayatta kullanılabilecek tasarımlara yer verdiğini belirten Kaçar, “Biz koleksiyondaki tüm parçaların birbirine uyumunu ve kombinini çok önemsiyoruz. Lame bir büstiyeri etek ile kombinlediğiniz zaman geceye uygun olurken, aynı bluzu jean pantolon ile gündelik yaşantınızda kullanabiliyorsunuz. Gündüzden geceye geçebiliyorsunuz. Her an her yerde giyilebilecek, sizi konforlu ve güçlü hissettirebilecek özel parçalar hazırladık” dedi.

Oranlar ve kalıpsal detaylar dikkat çekiyor

Bu yıl oranlar ve kalıpsal detayların öne çıktığını sözlerine ekleyen Zelia Kaçar, “Mimari ile modayı birbirine bağdaştırdığım için, bu sene asıl detaylar; oranlar ve kalıpsal detaylarımız. Örneğin bir etek tasarladık, yüksek belli ama önü biraz daha kısa arkası daha uzun. Bu şekilde bacağı biraz daha uzun gösterme şansımız oluyor. Tamamen mimari bakış açısıyla, kalıplarla modayı birleştirdik. Bu sezonki kalıpsal patern imzamız bu. Etiketlerimizdeki logo tipomuz da devam ediyor” dedi.

Kaçar, iş birliği ile hedeflerinin kaliteli ve giyilebilir lüksü moda markasının farkı ile e-ticaret sitesinin müşterilerine sunmak olduğunu belirtirken, bunu son 3 koleksiyon ile başardıklarını dile getiriyor.