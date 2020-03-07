Lig Beyaz Grup 27. hafta maçında deplasmanda Sancaktepe'yi 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini 11'e çıkaran Samsunspor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, “Skor olarak istediğimizi aldık” dedi.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, 1-0 kazandıkları Sancaktepe maçını değerlendirdi. Sağlam, “Maçın bizim için zor olacağını zaten maçtan önce de söylemiştik. Sancaktepe iyi bir takım. Sahasında iyi oynuyorlar. Bugün taraftarımızın da desteği ile oyunun belli bölümlerinde üstünlük bizdeydi. Ama tabi sahanın zemini yeşil görünse de topla oynamaya müsait bir zemin yoktu” diye konuştu.

Skor olarak istediklerini aldıklarını belirten Ertuğrul Sağlam, “Bu saatten sonra biz skor odaklı düşünüyoruz. Bizim için önemli olan burada bugün kazanıp, şampiyonluk yolundaki önemli bir virajı geçmekti. Sonuçta kazandık, mutluyuz. Diğer tarafa çok fazla bakmayacağız. Haftaya inşallah kendi sahamızda taraftarımıza güzel oyun izletiriz. Bu maç bizim için birkaç açıdan önemliydi. Birincisi şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız atlatmak. İkincisi Samsunspor'un 35 yıllık üst üste kazanma rekorunu kırmak, üçüncüsü de Sancaktepe ile geçen seneden beri 3 maç oynamışız ve hiç kazanamamışız. Onu da ortadan kaldırmış olduk. Artık önümüzdeki haftaya biraz daha umutla bakıyoruz. Şampiyonluktaki rakibimizin de muhtemelen bu maçtan bir beklentisi vardı. Onların o beklentisini de ortadan kaldırıp morallerini biraz daha aşağıya indirmekte bizim için önemliydi. Sonuçta skor olarak istediğimizi aldık. Skorun yanında da bize birçok getirisi olan karşılaşma oynadık. Ben oyuncularımıza ve taraftarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.