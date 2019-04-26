Sağlığın temelini oluşturan meslek ebelik

Anne ve bebek bakımında ilk öğretici ve eğiticinin ebeler olduğunu ifade eden başhemşire Türkan şahin, anne ve bebeğin ilk bakım ve muayenesini yapanın da ebeler olduğunu kaydetti.

“Ebelik mesleği sağlık hizmetlerinin bel kemiklerinden biri olarak kabul edilmektedir”

Kökleri insanlığın varoluşuna kadar uzanan, dünyanın her yerinde doğuran kadının yanında ve toplum sağlığına direk etki eden önemli ve kutsal bir meslek grubu olan ebeliğin, ilk zamanlar anneden kızına geçen, eğitimi olmadan, deneyimlerin aktarılması anlayışına dayalı bir meslek grubu olduğunu belirten Başhemşire Türkan Şahin, günümüzde ise bir uzmanlık alanı ve sağlık hizmetlerinin bel kemiklerinden biri haline gelerek, tüm dünyada aile sağlığını korumak ve yükseltmek misyonu ile toplum içinde vazgeçilmez bir meslek halini aldığını söyledi.

“Ebeler, anne ve bebek bakımının ilk öğreticisi ve eğiticisidir”

Uluslararası ebeler konfederasyonuna (ICM) göre ebeliğin, doğum önü ve doğum sonrası kadının bakımını üstlenen ve doğumun gerçekleştirilmesini sağlayan bir meslek olduğunu söyleyen Başhemşire Türkan Şahin, aynı zamanda anne ve bebek bakımının ilk öğretici ve eğiticisi olarak da onların yanında olan, anne ve bebeğin ilk bakım ve muayenesini yapan grup olduğunu belirtti. Başhemşire Türkan Şahin sözlerine şöyle devam etti: “Sağlık hizmetlerinin temel parametrelerini oluşturan, canlı doğum oranının artmasında, anne ve bebek ölüm oranlarının azalmasında, aşılanma ve bağışıklık kazanma çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların azalmasında rol oynayan ebelerin verdiği eğitimler büyük önem taşımaktadır. Ebeler, doğum öncesi ve sonrasında ailelerin yanında yer alarak onları eğiterek sağlıklı nesiller oluşmasına katkıda bulunurlar.”

“Aile planlamasında ebeler önemli rol oynamaktadır”

Ebelerin normal gebe izlemi yaptığını da söyleyen Başhemşire Türkan Şahin, riskli durumları tespit ettiğini, doğum sürecini takip ederek, anne ve bebek sağlığını da izlediğini belirtti. Başhemşire Şahin, ebelerin tüm bunların yanında gebelik, doğum, aile planlaması konularında da eğitim ve danışmanlık hizmeti sağladıklarını kaydederken şöyle devam etti: “Sağlık sistemimizin göz bebeği olan bir doğum ile bir aile dünyayı değiştirebilecek güç de olan görülmez kahramanlarımızın 21-28 Nisan olan Ebeler Haftasını kutlarım.”