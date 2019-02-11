Sağlık Bakanı Bakanı Fahrettin Koca: " Minik Havva'ın sağ bacağına müdahale edildi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kartal'da çöken binada yaralananları hastanede ziyaret etti. Bakan Koca, bir hastanın taburcu edildiğini söyleyerek, " 6 kişi yoğun bakımda" dedi. Minik Havva'nın durumunun iyi olduğunu söyleyen Bakan Koca; "Bugün sağ bacağına müdahale edildi" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Kartal'da çöken binada yaralananları Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca; "14 yaralıdan biri taburcu edildi. 6 kişi yoğun bakımda. Yedisi servislerde. Şu an altı hastamız yoğun bakımda. İki hastamızın ciddiyetini koruyordu. Artık bir hastamızın ciddiyetini koruduğunu söyleyebiliriz. İki kişiden diğerinin durumu orta durumda" dedi. Göçükten canlı kurtarılan Azra Havva Tekgöz ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Altı yaşında Havva kızımızın genel durumu iyi, solunum cihazına bağlı değil. Sağ bacağına müdahale edildi. Ayrıca Dokuz yaşında Mahmut Tayyip' in de bugün sol bacağına küçük bir müdahale yapıldı. Genel durumu iyi. Ciddi sorunu görünmüyor. Bu gün iki hastamız taburcu olabilir. Zannediyorum toplam dört hastamızı taburcu edebiliriz görünüyor. Mert'in durumu ise onun da sağ bacağının diz üstüne küçük bir müdahale edildi. Genel durumu iyi " dedi.