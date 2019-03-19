Sağlık Bakanı Koca'dan Avcılar'a yeni sağlık kuruluşları sözü

Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde Yeni Doğum Ünitesi açılışına katılan , Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avcılar'daki sağlık kuruluşlarına yenilerinin ekleneceğini ifade ederek, “Yeşilkent ve Tahtakale Mahallemize 420 yataklı komplekste entegre olabilecek sağlık kuruluşunun sözünü vermek istiyorum”dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nin Yeni Doğum Ünite açılışını gerçekleştirdi. Programa, AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan, AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Programda açılışın ardından Avcılar'da yapımına devam edilen yeni ek hizmet binasının inşaat alanında incelemede yapıldı. Bakan Koca'ya inceleme esnasında hastanenin inşaatına başlandığı dönemde başhekim olarak görev yapan AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy bilgilendirmeler yaptı. Bakan Koca ve ekibin alanı incelemesi drone ile havadan da görüntülendi.

Programda bir konuşma yapan Bakan Koca, şehir hastanelerinin klasik olarak kamu özel işbirliği ile yapılan hastaneler olarak görülmemesi gerektiğini ifade ederek, “Hastanın artık o sağlık kuruluşundan başka bir yere sevk edilmediği üniversiteler ile işbirliği içinde olan ve klinik araştırmaları ile özellikle eğitimle de üst noktada hizmet veren hastaneler şehri olarak hizmet veriyor olacaklar. Bugüne kadar 30 tanesini açtık. Geçen hafta da sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile Bilkent Şehir Hastanemizi açtık. Bilkent Şehir Hastanemiz dünya ölçeğinde üçüncü büyüklükte Avrupa'da da en büyük olan hastane yapısı oldu” dedi.

“Yeşilkent ve Tahtakale Mahallemize 420 yataklı komplekste entegre olabilecek sağlık kuruluşunun sözünü vermek istiyorum”

Avcılar'da inşaatı devam etmekte olan hastanenin ek hizmet binası ile ilgili konuşan Koca, ”Bu ek bina ile birlikte toplamda bölgede hizmet veren hastanenin yatak kapasitesi 420 yatağa ulaşmış olacak. Bu 420 yatak kapasiteli hastane ile birlikte birçok müdahalenin yapıldığı eğitim araştırma kimliğinin de olduğu bölgede bir sağlık üssü olarak hizmet veriyor olacak. Biz bu sağlık hizmet üssü olarak hizmet veren birçok nitelikli hizmetin yapılabilir olduğu hastane ile birlikte burası ile entegre olarak bölgede sağlık kuruluşları yapmayı düşünüyoruz. Bu çerçevede özellikle hedeflediğimiz yerlerden bir tanesi de Yeşilkent ve Tahtakale Mahallerimize yine bu 420 yataklı bu komplekse entegre olabilecek sağlık kuruluşunu yapmak üzere buradan şimdiden sözünü vermek istiyorum. Parsel sorunu olmayan plan ve proje safhasında hızla yapmayı düşündüğümüz iki mahallemizdeki sağlık kuruluşlarından bahsediyorum ” diye konuştu.

Öte yandan Yeni Doğan Ünitesi'nin yenilenmesinde katkı sağlayan Korhan Bakırman ise, “ Çok mutluyuz çok gururluyuz. Avcılar ilçemiz böyle bir bağışçı katkılarıyla güzel bir kadın doğum servisi açılmasından dolayı çok mutluyuz. Hastalarımızın diğer ilçelere değil Avcılar içerisinde 5 yıldız konseptli çok hoş bir yer ortaya çıkardık. Halkımıza hayırlı olsun diyoruz. 13 yataklı bir oda, 25 günde bu servisi bu hale getirdik”